اسلام اباد - 4 - 1 (كونا) -- اعرب وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الخميس عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الامني مع باكستان خصوصا في مجال مكافحة الارهاب.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني ان وزير الخارجية الياباني أعرب خلال اجتماعه مع رئيس الاركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد في مدينة روالبندي شرقي البلاد عن تقدير بلاده لجهود باكستان في الحرب على الارهاب ومساهماتها في تحقيق السلام الإقليمي.

ونقل البيان عن كونو تطلع اليابان لتعزيز تعاونها الامني مع باكستان وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل المشردين بصورة مؤقتة وتوفير معدات المسح الضوئي لنقاط العبور الحدودية.

من جانبه شكر رئيس الأركان الباكستاني وزير الخارجية على زيارته واعترافه بجهود باكستان في تحقيق السلام الاقليمي والمساعدة في مجال مكافحة الارهاب.

ومن المقرر ان يجرى وزير الخارجية الياباني محادثات مع نظيره الباكستاني خواجه اصف حول عدد من القضايا الثنائية. (النهاية) س ب ك / أ م س