الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الاربعاء حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش 04/01/2018 | LOC02:46

23:46 GMT | أخبار الكويت الكويت - عدد من الوفود البرلمانية الخليجية المشاركة بالاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية ال11 يثمنون دور الكويت قيادة وشعبا في لم شمل الأشقاء الخليجيين. الكويت - وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون يشيد بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في المنطقة عبر مشاركتها الرئيسية في التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). الكويت - وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان يعلن ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور حمود فليطح مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة. الرياض - المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي المالكي يؤكد وجود 16 منفذا بريا وبحريا تستقبل المساعدات الإنسانية على مدار الساعة. الرياض - سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون يدينون بشدة استمرار ميليشيات الحوثي في ارتكاب جرائم القتل وتصفية السياسيين في صنعاء بشكل عشوائي. رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية. واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكي (بنتاغون) تؤكد أن جنديا أمريكيا قتل خلال عمليات قتالية في افغانستان. (النهاية) م م ج إطبع أرسل حفظ Share مشاركة