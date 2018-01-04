باريس - 3 - 1 (كونا) -- تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في جميع انحاء العالم متعهدا كذلك بالسعي الى سن قانون في فرنسا لمكافحة ما يسمى ب "الأخبار الزائفة".

وفي حديثه للصحافة خلال الاحتفالات بالعام الجديد في قصر الاليزيه أعرب ماكرون عن اسفه لمقتل 65 صحفيا في عام 2017 واعتقال أكثر من 200 اخرين خلال تأديتهم لعملهم.

واكد الرئيس الفرنسي انه دعا وأيد بشكل كامل تعيين ممثل خاص للامم المتحدة للمساعدة في حماية الصحفيين مشيرا الى ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قد وافق على الطلب وأنه سيتم تعيين الممثل الاممي "خلال النصف الأول من عام 2018.

وقد كان تعيين نائب للأمين العام للمنظمة الدولية من أجل حماية الصحفيين مطلبا طال أمده من النقابات العمالية والهيئات الصحفية.

وأشار ماكرون إلى أنه تحدث شخصيا عن قضية حرية الصحافة مع قادة العالم الذين يلتقي بهم وأنه تدخل شخصيا لضمان الإفراج عن اثنين من الصحفيين الفرنسيين كانا محتجزين في تركيا.

وقال انه سيواصل "الحوار مع اولئك الذين يتفقون معنا" في هذه المسألة.

وتعهد الرئيس الفرنسي كذلك بمكافحة "الأخبار الزائفة" وبث الشائعات الكاذبة في وسائل الإعلام بما في ذلك على شبكة الإنترنت.

واشار الى انه دعا الى سن قانون لمكافحة "الاخبار الزائفة" وأنه ينبغي اعتماد قانون بهذا الصدد "قبل نهاية العام".

كما أشار إلى أن نشر المعلومات والشائعات الكاذبة في شكل "أخبار زائفة" يضر بشكل خاص بالديمقراطيات مشيرا الى أن ثمة حاجة إلى "تشريع قوي" لحمايتها من هذه الظاهرة وخاصة أثناء الانتخابات.(النهاية) ج ك / م م ج