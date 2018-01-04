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  الشؤون السياسية
الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا عربيا لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بشان القدس
03/01/2018 | LOC23:19
20:19 GMT 		| الأخبار العربية
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وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي
عمان - 3 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي اليوم الأربعاء ان بلاده ستستضيف يوم السبت المقبل اجتماع الوفد الوزاري العربي المناط به متابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية ان ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه الصفدي مع نظيره الصيني وانغ يي تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة واليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي.
واتفق الجانبان وفق البيان على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لايجاد افق سياسي للتقدم نحو انهاء الصراع في المنطقة على اسس تلبي متطلبات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الحرية والدولة.
وثمن الصفدي موقف الصين الداعم للحق الفلسطيني ولتحقيق السلام الشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.
وشدد الوزير الاردني بهذا الصدد على ان لا اثر قانونيا لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والذي اتفقت الدول العربية على العمل على الحد من تداعياته عبر تحرك دولي شامل يطالب المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967 والعمل بشكل جدي على تحقيق السلام العادل.
ووفق البيان وضع الصفدي نظيره الصيني في صورة الجهد الدبلوماسي الذي يبذله الأردن لتاكيد وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر اي اجراءات احادية تستهدف فرض حقائق جديدة في القدس المحتلة او تغيير هويتها باطلة ولاغية.
واكد ان الأردن سيواصل العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام الاقليمي الشامل الذي يلبي حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة على ترابهم الوطني.
ونقل البيان عن وزير خارجية الصين موقف بلاده الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين وجهود اطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع مشيدا بدور الأردن في جهود تحقيق السلام والامن والاستقرار.
وبحسب البيان استعرض الوزيران المستجدات في الحرب على الارهاب وجهود حل الازمة السورية واكدا ضرورة حلها سياسيا وعلى اساس القرار 2254 وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقبل به الشعب السوري.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في ال17 من شهر ديسمبر الماضي عن تشكيل وفد وزاري عربي مصغر يعنى بالتصدي لقرار الرئيس الأميركي بشان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتكون من كل من الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والامارات والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.(النهاية) أ ب / ا م م
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