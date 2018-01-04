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  الشؤون السياسية
مصر تعتبر قانون (الكنيست) بشأن القدس مخالفا للشرعية الدولية
03/01/2018 | LOC22:48
19:48 GMT 		| الأخبار العربية
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القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- أكدت مصر ان "قانون القدس الموحدة" الذي تم اقراره من قبل (الكنيست) الاسرائيلي "يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال".
جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد اليوم الاربعاء ردا على سؤال حول موقف مصر من القرار.
وشدد المتحدث في هذا السياق على "عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة".
وقال ان "القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية" على اعتبار ان وضعية مدينة القدس أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".(النهاية) ر غ / ا م م
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