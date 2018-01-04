واشنطن - 3 - 1 (كونا) -- انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون في اعقاب إصدار كتاب هاجم فيه بانون اعضاء فريق حملة ترامب وأفراد أسرته بمن فيهم نجل الرئيس وصهره جاريد كوشنر.

وقال ترامب في بيان اصدره البيت الابيض "ان ستيف بانون لا علاقة له بي او برئاستي.. وعندما أقيل فإنه لم يفقد وظيفته وحسب بل فقد عقله..انه لا يمثل قاعدتي الانتخابية".

وتابع في إشارة لعدم إسهام بانون في فوز ترامب بالرئاسة "عينت بانون بعد أن كنت قد ترشحت بالفعل وانتصرت على 17 مرشحا آخر.. وهو يظن أن النجاح أمر سهل".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "ستيف بانون كان يقضي وقته داخل البيت الأبيض في تسريب معلومات خاطئة لوسائل الإعلام لكي يبدو وكأنه شخص مهم على عكس الحقيقة وهو الشىء الوحيد الذي كان يجيده".

يشار إلى أن بانون شغل منصب الرئيس التنفيذي لحملة ترامب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية ثم كبير الخبراء الاستراتيجيين في البيت الأبيض لمدة سبعة أشهر قبل إقالته وعودته إلى إدارة موقع (بريتبارت) الإخباري اليميني المتطرف.

وقد جاءت تصريحات بانون اللاذعة في كتاب لمايكل وولف بعنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الابيض".(النهاية) ر م / م م ج