عام وزير الدفاع الكويتي يتلقى رسالة تهنئة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني بتوليه منصبه الجديد 03/01/2018 | LOC22:04

19:04 GMT | أخبار الكويت الكويت - 3 - 1 (كونا) -- تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رسالة تهنئة من نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ قاو لي بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هنأ الشيخ ناصر صباح الأحمد على نيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانبه بعث الشيخ ناصر صباح الأحمد رسالة جوابية لنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها عن شكره على هذه التهنئة مثمنا حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز روابط التعاون والعلاقات المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. (النهاية) ع ي س / م ص ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة