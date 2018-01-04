عام الرئيس الجزائري يهنئ وزير الدفاع الكويتي بمناسبة توليه منصبه الجديد 03/01/2018 | LOC22:03

19:03 GMT | أخبار الكويت الكويت - 3 - 1 (كونا) -- تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالعزيز بوتفليقة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الرئيس الجزائري هنأ الشيخ ناصر صباح الأحمد على نيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله في خدمة وطنه وشعبه كما تمنى لدولة الكويت المزيد من الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

من جانبه بعث الشيخ ناصر صباح الأحمد برسالة جوابية للرئيس الجزائري عبر فيها عن شكره وامتنانه على التهنئة مثمنا حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز الروابط الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية. (النهاية) ع ي س / م ص ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة