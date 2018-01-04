واشنطن - 3 - 1 (كونا) -- أعلنت القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الأربعاء أن القوات الامريكية في الصومال شنت غارة جوية على مسلحين من حركة الشباب "فقتلت إرهابيين اثنين ودمرت عبوة ناسفة محلية الصنع".

وقالت أفريكوم في بيان لها انه "بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال شنت القوات الامريكية غارة جوية ضد مسلحين من حركة الشباب في الساعات الاولى من صباح الثاني من يناير 2018 على بعد نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة".

وأضافت ان الغارة الجوية ادت الى مقتل "ارهابيين اثنين وتدمير عبوة ناسفة محلية الصنع محمولة على سيارة لمنع استخدامها ضد السكان في مقديشيو" مؤكدة أن الغارة لم تسفر عن مقتل أي مدني.

وأضاف البيان أن "القوات الامريكية ستواصل استخدام كافة الاجراءات المخولة والملائمة لحماية الولايات المتحدة وشركائها ومصالحها وحرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على ملاذ آمن".(النهاية) ش ص / م م ج