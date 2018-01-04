واشنطن - 3 - 1 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الأمريكي (بنتاغون) اليوم الأربعاء أن جنديا أمريكيا قتل خلال عمليات قتالية في افغانستان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الرقيب ميهايل غولين (34 عاما) لقي مصرعه "بنيران اسلحة خفيفة للعدو بينما كان يقوم بدورية في مقاطعة نانجارهار".

وأوضحت أن غولين من فورت لي في ولاية (نيو جيرسي) كان جزءا من الكتيبة الثانية بالمجموعة العاشرة للقوات الخاصة (المحمولة جوا) وكان يدعم عمليات مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جنودا اخرين اصيبوا بجروح لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفس الوقت نفسه اشارت التقارير الى اصابة اربعة اخرين بجراح من بينهم اثنان من اعضاء الخدمة كانوا يعالجون في منشأة طبية قريبة. (النهاية) ه ي / م م ج