الكويت – 3 – 1 (كونا) -– قالت وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء انه تم حرمان 105 حالات من أداء اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية للفترة الدراسية الأولى لمرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني فيما بلغ عدد حالات الغياب 2092 طالبا وطالبة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان عدد الطلبة المقيدين لأداء مادة التربية الاسلامية بالقسم العلمي بلغ 21686 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 20584 في حين بلغ عدد حالات الغياب 1102 حالة وبلغت حالات الحرمان 33 حالة.

وأوضحت ان إجمالي عدد الطلبة المقيدين لأداء اختبارات التربية الاسلامية بالقسم الأدبي بلغ 14961 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 14045 في حين بلغ عدد حالات الغياب 916 طالبا وطالبة وعدد حالات الحرمان 72 حالة اضافة الى 310 حالات غياب بأعذار طبية.

وأفادت ان إجمالي عدد المقيدين من طلبة المعهد الديني لأداء اختبار اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب) بلغ 1221 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 1147 في حين بلغ عدد حالات الغياب 74 حالة وعدد حالات الاعذار الطبية 8 حالات.

يذكر ان اختبارات القسم العلمي في الصف ال12 تنتهي بحلول السابع من يناير المقبل في حين تنتهي اختبارات الصفين العاشر وال11 بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك اختبارات الصف ال12 بالقسم الأدبي وال12 في التعليم الديني في الثامن من الشهر ذاته. (النهاية) م ر ف / ع ش ع