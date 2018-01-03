الرياض - 3 - 1 (كونا) -- وقعت السعودية وقبرص اليوم الاربعاء اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الطيران المدني الى جانب مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهد مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالرياض عقب مباحثات جرت بين الطرفين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتنمية التعاون إضافة الى مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان الرئيس القبرصي وصل الى الرياض أمس الثلاثاء في زيارة رسمية للسعودية يرافقه وفد ضم وزراء الدفاع والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة وعدد من المسؤولين. (النهاية) ا د / ع س ع