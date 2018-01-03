اقتصاد السودان يخطط لرفع صادراته الزراعية الى 10 مليارات دولار بحلول 2020 03/01/2018 | LOC18:03

15:03 GMT | الأخبار العربية الخرطوم - 3 - 1 (كونا) -- اعلن السودان اليوم الاربعاء خطة عمل لرفع صادرات الانتاج الزراعي الى عشرة مليارات في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل في تصريح صحفي ان الرؤية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمتعلقة بالارتقاء بالإنتاج تستهدف الوصول بالصادرات الزراعية والحيوانية الي 10 مليار دولار في ثلاث سنوات.

واضاف أن حصيلة الصادرات من تلك السلع في عام 2016 بلغ 8ر1 مليار دولار بينما إرتفعت فى العام 2017 لتبلغ 5ر2 مليار دولار مطالبا بزيادة الانتاح رأسيا بإدخال التكنولوجيا للإستفادة من القيمة المضافة.

وكان البرلمان السوداني اقر الأحد الماضي ميزانية عام 2018 بعجز مقدر بلغت نسبته 4ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116 مليار جنيه سوداني (7ر16 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127 مليار جنيه (18.18 مليار دولار).

وقالت الحكومة بعد الموافقة على الموازنة إنها تتوقع نموا اقتصاديا نسبته أربعة بالمئة في عام 2018 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما 25ر3 بالمئة في عام 2017. وتستهدف الموازنة خفض معدل التضخم إلى 5ر19 بالمئة بنهاية عام 2018 من 1ر34 بالمئة في نهاية عام 2017.

ويعاني الاقتصاد السوداني تبعات انفصال الجنوب في عام 2011 الغني بالنفط والذي حرم السودان من مداخيل مالية رئيسية. (النهاية) م م م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة