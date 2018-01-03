الشؤون السياسية سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن يدينون جرائم الحوثيين 03/01/2018 | LOC17:54

14:54 GMT | الأخبار العربية الرياض - 3 - 1 (كونا) -- دان سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون اليوم الأربعاء بشدة استمرار ميليشات الحوثي في ارتكاب جرائم القتل وتصفية السياسيين في صنعاء بشكل عشوائي.

واكد المجتمعون في بيان صدر في ختام اجتماع خصص لبحث مستجدات الوضع اليمني الادانة الشديدة لقيام ميليشات الحوثي المدعومة من ايران لترويع الآمنين وحصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني.

كما اكدوا ادانتهم لاستمرار المليشيات الحوثية في تهديد المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية وجددوا في الوقت نفسه ادانتهم لإيران واستمرار تدخلها في اليمن لاطالة امد الأزمة عبر مليشيات الانقلابيين ومدها بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و 2231.

واكدوا الدعم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 وكذلك استمرار التعاون والتنسيق بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي بما في ذلك مقترحه الخاص بميناء الحديدة وفي إطار الحل السلمي المنشود.

واعرب المجتمعون على صعيد الجهود الانسانية عن الاستنكار والشجب لاستمرار مليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق في اليمن والاستيلاء عليها.

واكدوا ايضا استمرار جهود قوات التحالف لتوفير ممرات آمنة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لكل مناطق اليمن من دون استثناء. (النهاية) ا د / م م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة