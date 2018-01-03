كوالالمبور - 3 - 1 (كونا) -- رفضت ماليزيا اليوم الاربعاء التصنيف الدولي الذي ادرجها ضمن أكثر الدول خطورة على السياح الأجانب بسبب التهديدات الإرهابية.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد هارون في تصريح صحفي ان "التهديدات الإرهابية التي يواجهها جزء من البلاد تحت سيطرة السلطات الأمنية".

واضاف أن ماليزيا ستظل مقصدا مستقرا وآمنا يتوافد إليها السياح من كل أنحاء العالم موضحا أن السلطات الأمنية تتخذ التدابير الوقائية لكبح الهجمات الإرهابية.

واكد أن السلطات وضعت برامج متطورة وأقامت مجالات تعاون مشترك مع وكالات أمنية دولية لتحديد المتطرفين ومواجهة إيديولوجية الإرهاب مشيرا الى التعاون الأمني يتضمن تبادل المعلومات ورصد الأنشطة الإرهابية.

واعتبر تصنيف ماليزيا ضمن قائمة الدول الخطرة على السياح الأجانب بسبب بأنه "غير مبرر ويجب أن يراجع فيه الشرطة أولا".

وكانت الخارجية البريطانية قد نشرت قائمة صنفت فيها 59 دولة خطرة على السياح محذرة مواطنيها من السفر إلى السواحل الشرقية من ولاية (صباح) الماليزية. (النهاية) ع ا ب