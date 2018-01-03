الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاربعاء أهمية المشاريع الاسكانية الضخمة التي تم التوقيع عليها اخيرا بهدف ضمان استمرار توزيع الوحدات في السنوات المقبلة ضمن خطة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي الى حرصها التام على توفير الوحدات الاسكانية للمواطنين عبر تنفيذ ما تضمنته الخطة الانمائية الثانية للدولة من إنشاء ثلاث مدن جديدة وهي مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد.

وأوضحت انها في حالة اجتماع دائم برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري لمتابعة المشاريع القائمة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة أي عوائق قد تواجه انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعة مستويات التنفيذ والمقاولين لتفادي أي تأخير بالتسليم.

وذكرت ان عمليات توزيع الوحدات السكنية مرتبطة بشكل مباشر بانتهاء الشركات من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بتخطيط وتصميم المدن الاسكانية وتسليمها الى المؤسسة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.

وبينت انها تنسق بتوجيهات من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان مع الجهات الحكومية في المشاريع الاسكانية لضمان عدم وجود عوائق من شأنها تأخير توزيع الوحدات السكنية في المناطق الجديدة مضيفة ان هذا التنسيق سيسهم في إيجاد حلول مدروسة لأي مشاكل قد تطرأ في تنفيذ المشاريع.

وأشارت الى رفع تقارير دورية عن حالة تنفيذ المشاريع الاسكانية والمتطلبات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لاسيما وزارتي الدفاع والكهرباء والماء لضمان انجازها وتوفيرها بالتزامن مع توزيع الوحدات السكنية مستقبلا. (النهاية) ف ن ك / ط أ ب