بغداد - 3 - 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الاربعاء ان البرلمان العراقي لم يحسم بعد الموعد النهائي لاجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في البلاد.

واضاف الجبوري في مؤتمر صحفي ان الدستور العراقي ينص على ان تقدم الحكومة موعدا للانتخابات ليقوم مجلس النواب بعد ذلك بالتصديق عليه ثم يحيله الى رئاسة الجمهورية لاعلانه بشكل رسمي "وهذا ما لم يتحقق حتى الان".

واوضح ان الانتخابات تقترن عادة باقرار قانون الموازنة العامة للبلاد وبقانون الانتخابات التشريعية مؤكدا ان القانونين لم يقرا داخل البرلمان حتى الان بينما مازال العمل جار على اقرارهما في الوقت المناسب.

واستبعد وجود نية لتأخير اطلاق الانتخابات وقال ان لكل عملية انتخابية مستلزمات اساسية ترتبط بالاجراءات الفنية المتعلقة بعمل مفوضية الانتخابات واخرى تتعلق بنزاهة وحيادية العملية الانتخابية ونتائجها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي حدد في وقت سابق موعد الانتخابات التشريعية والمحلية في ال12 من شهر مايو المقبل قد حذر من وجود مساع لتأجيل الانتخابات بذرائع شتى.

واكد ان عدم اقرار قانون جديد للانتخابات لن يكون سببا في تعطيل اجرائها في وقتها المحدد لانها يمكن ان تنظم وفقا للقانون ساري المفعول والذي اجريت عليه الانتخابات التشريعية السابقة. (النهاية) ع ح ه / ع س ع