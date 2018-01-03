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  الشؤون السياسية
الصين ترحب باتفاق الكوريتين على اعادة قنوات الاتصال المباشر
03/01/2018 | LOC17:15
14:15 GMT 		| الأخبار العالمية
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طوكيو - 3 - 1 (كونا) -- رحبت الصين اليوم الاربعاء بالجهود التي تبذلها كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية بعد اقدامهما على اعادة فتح قنوات الاتصال المباشر عبر الحدود الدولية المشتركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي ان "الصين ترحب وتدعم الجانبين لتحسين العلاقات وتخفيف التوترات وبذل جهود ملموسة لنزع الاسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية" داعيا جميع الاطراف الى انتهاز الفرصة والعمل على ذلك لتحقيق التسوية.
واكد المتحدث رغبة الصين في القيام بدور ايجابي وبناء لدفع قضية شبه الجزيرة الكورية الى مسار التسوية السلمية وذلك من من خلال المحادثات والتفاوض.
ياتي هذا بعدما اعلنت كوريا الشمالية اعادة فتح قناة اتصالات مغلقة منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية في قرية عند خط الهدنة الفاصل بين البلدين.
ووفقا للتقارير فان الجانبين سيستخدمان القناة لاجراء مناقشات على مستوى العمل تتعلق بوفد كوريا الشمالية الى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية قريبا.
كما ياتي بعد يوم مواحد من اقتراح كوري جنوبي باجراء حوار رفيع المستوى بين البلدين الجارين في التاسع من الشهر الحالي لبحث مشاركة كوريا الشمالية في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية. (النهاية) م ك / م م
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