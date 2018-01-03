أخبار محلية: الكويت – الإدارة العامة للاطفاء الكويتية تعلن أنه سيتم قريبا إدخال الروبوت وآليات تهوية الأنفاق والدراجات النارية للخدمة في الإدارة. (تم بثه الساعة 13ر12 بالتوقيت المحلي - 13ر09 جمت) نيويورك - مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي يؤكد ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والامن الدوليين. (خاص من أحمد الفريج) (تم بثه الساعة 58ر11 بالتوقيت المحلي - 58ر08 جمت) الكويت - وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون يشيد بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في المنطقة عبر مشاركتها الرئيسية في التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي. (خاص من ناصر العتيبي) (تم بثه الساعة 41ر15 بالتوقيت المحلي - 41ر12 جمت) أخبار اقتصادية: طوكيو - بيانات حكومية تظهر ان صادرات النفط الخام الكويتي لليابان ارتفعت بنسبة 0ر46 بالمئة في شهر نوفمبر من العام الماضي لتصل الى 18ر7 مليون برميل اي 239 ألف برميل يوميا. (تم بثه الساعة 06ر12 بالتوقيت المحلي - 06ر09 جمت) أخبار دولية: انقرة - الشرطة التركية تعتقل 49 شخصا من مالكي أسهم بنك "آسيا" السابقين والذي أعلن افلاسه اخيرا لإرتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة. (تم بثه الساعة 47ر15 بالتوقيت المحلي - 47ر12 جمت) رام الله - المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة يقول إن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع وذلك ردا على تهديدات امريكية بقطع تمويل عن برامج تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين. (تم بثه الساعة 00ر15 بالتوقيت المحلي - 00ر12 جمت) باريس - هيئة الارصاد الجوية الفرنسية تعلن ان عاصفة شتوية جديدة (الينور) ضربت شمالي فرنسا بسرعة نحو 120 كيلومترا في الساعة متسببة بانقطاع الكهرباء عن الاف المنازل. (تم بثه الساعة 39ر15 بالتوقيت المحلي - 39ر12 جمت) طوكيو - كوريا الجنوبية تعلن انها تلقت اتصالا هاتفيا من جارتها الشمالية في الساعة 30ر03 بعد ظهر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي ايذانا باعادة فتح الخاط الساخن بين البلدين. (تم بثه الساعة 29ر13 بالتوقيت المحلي - 29ر10 جمت) موسكو - روسيا تؤكد وقوع حادث تحطم طائرة هليكوبتر روسية ومصرع قائديها في سوريا الاحد الماضي نتيجة عطل فني. (تم بثه الساعة 47ر14 بالتوقيت المحلي - 47ر11 جمت) واشنطن - الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرد بسخرية على تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بان "الزر النووي موجود دوما على طاولته" مؤكدا ان زره النووي "اكبر واكثر قوة". (تم بثه الساعة 23ر11 بالتوقيت المحلي - 23ر08 جمت) رئيسا النشرة: محمد المطيري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

عبدالله الحربي (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

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