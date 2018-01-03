بروكسل - 3 - 1 (كونا) -- اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الاربعاء ان هذا العام استهل مع انتعاش قوي لعملة اليورو والنمو الاقتصادي في جميع دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

واضافت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا في تصريح صحفي ان معدل البطالة انخفض الى ادنى مستوى في دول الاتحاد منذ عام 2008 حيث تم توفير تسع ملايين وظيفة.

واشارت اندريفا الى المؤشر الاقتصادي في منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي والذي وصل اخيرا الى اعلى مستوى له منذ عام 2000 فيما واصلت عملة اليورو ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي.

ولفتت الى التصنيع فى منطقة اليورو المكونة من 19 عضوا بانه كان على افضل مستوى في شهر ديسمبر الماضي منذ بداية السجلات فى عام 1997. (النهاية) ن خ / ع س ع