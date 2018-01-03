الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أكد عضو مجلس الشورى القطري محمد المعاضيد اليوم الأربعاء ان الكلمة الخليجية ستبقى متحدة وسيجتمع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي على الخير والمحبة متمنيا التوفيق للجميع.

وأعرب المعاضيد في تصريح صحفي على هامش الاجتماع التحضيري للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية عن بالغ الشكر لدولة الكويت على استضافتها للمؤتمر الخليجي منوها بحرص الكويت الدائم على وحدة الصف واجتماع الاخوة.

وأضاف ان الشكر موصول إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على حسن استقباله لاخوته الخليجيين في اللجان التنسيقية متمنيا التوفيق والنجاح لهذا التجمع الخليجي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.

وعقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اليوم اجتماعها التحضيري لمؤتمر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد الاثنين المقبل برعاية سامية من سمو أمير البلاد.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التحضيري عددا من المواضيع أحدها يتعلق بآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون وآخر بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وتناول الاجتماع موضوع الزيارات المتبادلة بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمواضيع الخليجية المشتركة ورؤية مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع "خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".

وبحثت اللجنة مسألة الانضمام إلى منتدى البرلمانيين العرب وموقف المجالس التشريعية من ذلك ومقترحا بتشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وتعزيز العلاقات مع الكونغرس الأمريكي.

وأعدت اللجنة في اجتماعها مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون. (النهاية) ن ش / ف ن / ع ش ع