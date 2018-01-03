انقرة - 3 - 1 (كونا) -- اعتقلت الشرطة التركية اليوم الأربعاء 49 شخصا من مالكي أسهم بنك "آسيا" السابقين والذي أعلن افلاسه اخيرا لإرتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للانباء ان عملية الاعتقال جاءت بناء على مذكرة اصدرها مكتب الادعاء العام في اسطنبول بحق 68 شخصا من مالكي أسهم البنك السابقين والذين يمتلكون حق انتخاب مجلس الادارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة وادارة البنك.

وأضاف المصدر ان الشرطة تواصل البحث عن بقية المطلوبين في عمليات طاولت تسع مدن تركية.

وكانت هيئة التعديل والمراقبة المصرفية التركية قررت في فبراير 2015 السيطرة على بنك آسيا بسبب ارتباطه بما يسمى (الكيان الموازي) الذي يتزعمه غولن. (النهاية) ر س