روما - 3 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الايطالي أنجلينو ألفانو ان بلاده تولي اهمية خاصة لبلدان منطقة الساحل الأفريقية في وقت تستعد فيه روما لارسال مئات الجنود الى النيجر.

واضاف ألفانو في بيان صحفي إن "أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى تشكل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية وأنه قرر استهلال مهماته لعام 2018 بأول جولة يقوم بها اليوم الأربعاء في غربي أفريقيا ومنطقة الساحل لزيارة النيجر والسنغال وغينيا".

واوضح ان ايطاليا على صعيد العلاقات مع أفريقيا أنشأت "شراكة متكافئة في جميع المجالات من التعاون على التنمية إلى ملفات الأمن بما في ذلك الاستثمارات وإدارة الهجرة".

واعتبر ان النهج الجديد الذي إطلقته حكومته بشكل عام في "مؤتمر ايطاليا أفريقيا" في مايو من عام 2016 يتجسد في هذه البلدان الثلاثة بأشكال واضحة وملموسة".

وبحسب بيان للخارجية الايطالية فان الوزير سيجري محادثات في النيجر والسنغال وغينيا مع المسؤولين في هذا الدول كما سيزور بعض مشروعات التعاون الايطالي.

وكانت الحكومة الايطالية قررت ارسال مئات من قواتها الموجودة في العراق الى النيجر ضمن بعثة عسكرية أوروبية قال عنها رئيس الوزراء باولو جنتيلوني انها بطلب من حكومة النيجر " للمساهمة بترسيح هياكل السيطرة على الاراضي والحدود وتعزيزها قوات الشرطة المحلية". (النهاية) م ن