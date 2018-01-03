من ناصر العتيبي الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أشاد وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون اليوم الاربعاء بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في المنطقة عبر مشاركتها الرئيسية في التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي.

وأشار ويليامسون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الى الدور الانساني للكويت باعتبارها احدى الدول المانحة الرئيسية للمساعدات الانسانية.

وأكد ترحيب بلاده بما تقوم به الكويت من دور محمود في فض النزاعات الاقليمية والوساطات بين الفرقاء خاصة بعد شغلها لمقعد غير دائم في مجلس الامن للعاميين 2018 و2019.

وقال ان هذه الزيارة تعد بمثابة فرصة مهمة للبناء على العلاقات الدفاعية الممتازة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت باعتبارها جزءا من العلاقات الثنائية الوثيقة والودية بين البلدين.

وهنأ ويليامسون الشيخ ناصر صباح الأحمد على توليه حقيبة وزارة الدفاع وتمنى له التوفيق معربا عن أمله في تكثيف التنسيق بين البلدين على المستويات كافة.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل اليوم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع البريطاني كما استقبله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وتعد زيارة الوزير ويليامسون لدولة الكويت الاولى له بعد تعيينه في منصبه نوفمبر الماضي خلفا للوزير مايكل فالون. (النهاية) ن م ع / أ م ح