باريس - 3 - 1 (كونا) - اعلنت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية اليوم الاربعاء ان عاصفة شتوية جديدة (الينور) ضربت شمالي فرنسا بسرعة نحو 120 كيلومترا في الساعة متسببة بانقطاع الكهرباء عن الاف المنازل.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارىء والتأهب في نحو 51 منطقة إلى "اللون البرتقالي" محذرة المواطنين من الخروج كما تم حظر سير السيارات لاسيما النقل الثقيل في بعض المناطق الساحلية.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي تعليق حركة النقل الجوي صباح اليوم الاربعاء في مطاري مولوس وستراسبورغ ومن المتوقع ان تبلغ سرعة الرياح 200 كيلومتر في الساعة في الجزيرة المتوسطية وفي شمال منطقة الالب .

وتعتبر (الينور) العاصفة الرابعة التي تضرب فرنسا منذ بداية ديسمبر الماضي بعد عواصف (آنا) و(برونو) و(كارمن) التي خلفت الاف المنازل المحرومة من الكهرباء. (النهاية) م ج ز