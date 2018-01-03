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  عام
وزير الدفاع الكويتي يبحث مع وزير شؤون الدفاع البريطاني التعاون المشترك
03/01/2018 | LOC15:35
12:35 GMT 		| أخبار الكويت
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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أثناء مباحثاته مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون والوفد المرافق
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أثناء مباحثاته مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون والوفد المرافق
الكويت – 3 - 1 (كونا) -- بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الاربعاء بقصر بيان مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون والوفد المرافق له اوجه التعاون المشترك.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان الشيخ ناصر صباح الاحمد اشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرة الى انه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دانفنبورت وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري.
يذكر ان وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون وصل الى البلاد صباح اليوم وكان في استقباله آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار عبدالله الفودري. (النهاية) ع ي س / ع ش ع
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