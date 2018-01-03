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  اقتصاد
(الموانئ) الكويتية: حريصون على تطبيق اشتراطات المدونة الدولية لأمن الموانئ
03/01/2018 | LOC15:04
12:04 GMT 		| أخبار الكويت
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مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح والوفد الأمني التابع لخفر السواحل الامريكية
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح والوفد الأمني التابع لخفر السواحل الامريكية
الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح حرص المؤسسة على تطبيق اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.
وأضاف الشيخ يوسف الصباح في تصريح صحفي نقله بيان ل(الموانئ) اليوم الأربعاء انه بحث مع الفريق الأمني التابع لخفر السواحل الأمريكية المكلف بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية تطورات تطبيق شروط المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.
وأوضح ان الوفد الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا قام بزيارة ميناء الشويخ وعدة جهات حكومية أخرى لافتا إلى ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسة الزيارات التي يقوم بها سنويا للاطلاع على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة.
وذكر ان الزيارة تأتي أيضا في إطار تبادل الخبرات والبيانات والتأكد من تطبيق جميع البنود والمستجدات الحديثة التي يجب توافرها داخل الموانئ الكويتية مشيرا إلى أن المدونة الدولية تمثل مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير المعنية بتعزيز أمن السفن والموانئ.
وأفاد ان الوفد الأمريكي اطلع على ما تم اتخاذه من إجراءات نحو طرح عدة مشاريع تهدف إلى تطبيق اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ لافتا إلى ان الوفد أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن.
وقال الشيخ يوسف الصباح ان الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تضنمت مشروع الدراسة الاستشارية الخاص بالمنظومة المتكاملة لإدارة مؤسسة الموانئ (الموانئ الذكية).
وأوضح ان الدراسة تضمنت نظاما متكاملا لمراقبة حركة السفن ومراقبة بوابات الموانئ والحركة اليومية داخلها والعمليات البحرية وأعمال المناولة والرافعات الجسرية وحركة الشاحنات القادمة والمغادرة وحركة القطع البحرية عبر الموانئ.
وذكر ان الإجراءت تضمنت كذلك طرح مناقصة لانشاء وصيانة وضمان سور خرساني للميناء والمنطقة الجمركية في ميناء الشويخ لإحكام السيطرة الأمنية اذ تم ترسية أعمال المناقصة على إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن وجاري تنفيذه.
وأضاف ان المؤسسة طرحت مناقصتين للأمن والسلامة في مينائي الشويخ والشعيبة على الشركات العالمية المتخصصة في أمن وسلامة الموانئ البحرية المتضمنة شروطها الخبرة في تطبيق اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ. (النهاية) خ م / ه ث
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