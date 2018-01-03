نيويورك - علم دولة الكويت يزين منصة أعلام الدول الاعضاء بمجلس الامن بعد تسلمها مقعدها غير الدائم في أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للمرة الثانية في تاريخها.

الرياض - دولة الكويت تقدم دفعة جديدة من المولدات الكهربائية دعما للقطاع الصحي في اليمن هي الدفعة الرابعة في اطار حملة (الكويت الى جانبكم).

جدة - السلطات السعودية تعلن وفاة مقيم باكستاني الجنسية اثر سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الاراضي اليمنية على محافظة الحرث جنوب غربي المملكة.

الكويت - منتخبا عمان والامارات يتأهلان الى نهائي بطولة كأس الخليج العربي ال23 المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل وذلك بعد تخطيهما البحرين والعراق في الدور نصف النهائي من البطولة.

اسلام اباد - لجنة الأمن القومي الباكستانية تعرب عن خيبة املها ازاء التصريحات الاخيرة التي اعلنتها القيادة الامريكية حول باكستان.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن انها ستبقي على "جميع الخيارات مطروحة على طاولة المفاوضات" في التعامل مع كوريا الشمالية في إطار المحادثات المحتملة بين الكوريتين حول برنامج الاسلحة الباليستية في بيونغ يانغ.

اسلام اباد - حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعلن مقتل جندي أمريكي واصابة أربعة آخرين خلال عملية قتالية بإقليم (ننكرهار) شرقي أفغانستان. (النهاية) م م ج