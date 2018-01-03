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  الشؤون السياسية
واشنطن: كل الخيارات ستظل مطروحة رغم المحادثات المحتملة بين الكوريتين
03/01/2018 | LOC02:17
23:17 GMT 		| الأخبار العالمية
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واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء انها ستبقي على "جميع الخيارات مطروحة على طاولة المفاوضات" في التعامل مع كوريا الشمالية في إطار المحادثات المحتملة بين الكوريتين حول برنامج الاسلحة الباليستية في بيونغ يانغ.
واشار مسؤولون في ادارة ترامب الى ان الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كوريا الشمالية في ضوء المحادثات رفيعة المستوى المقترحة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على حدودهما الاسبوع المقبل لتخفيف التوتر العسكري بين الجانبين.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي "ان الولايات المتحدة ستستمر في ممارسة اقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية للتغيير والتأكد من نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وان اهدافنا هي نفسها ونحن نتشاطر ذلك مع كوريا الجنوبية لكن سياستنا لم تتغير في هذا الخصوص" مضيفة "سنبقي كل خياراتنا على الطاولة".
وقللت الولايات المتحدة من المحادثات بين البلدين الا انها اكدت ان تحالفها مع كوريا الجنوبية يظل اقوى مما كان عليه من قبل. ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر ناورت للصحفيين "نحن حلفاء وثيقون مع كوريا الجنوبية.. واذا كانت كوريا الجنوبية ترغب في الجلوس وإجراء مباحثات مع كوريا الشمالية فمن المؤكد انه خيارها.. ونحن نتطلع الى مشاركتنا".
وكانت كوريا الجنوبية قد عرضت في وقت سابق اليوم على جارتها الشمالية إجراء مفاوضات في التاسع من يناير الجاري بعد أن ألمح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب. (النهاية) ه ي / م م ج
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