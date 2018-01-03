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  الدفاع
باكستان تعرب عن خيبة أملها إزاء تصريحات واشنطن ضدها
03/01/2018 | LOC01:15
22:15 GMT 		| الأخبار العالمية
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اسلام اباد - 2 - 1 (كونا) -- اعربت لجنة الأمن القومي الباكستانية اليوم الثلاثاء عن خيبة املها ازاء التصريحات الاخيرة التي اعلنتها القيادة الامريكية حول باكستان.
ووفق بيان رسمي فقد استعرض الاجتماع ال17 لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني شهيد عباسي في العاصمة الاتحادية إسلام أباد استعرض الحالة الاستراتيجية الناشئة في المنطقة وحولها.
ولاحظت اللجنة أن التفاعل الوثيق مع القيادة الأمريكية في أعقاب الإعلان الأولي لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منطقة جنوب آسيا كان مفيدا في إيجاد فهم أفضل لوجهات نظر الجانبين بشأن أفضل السبل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى هذا الاتجاه الإيجابي للتقدم فإن التصريحات التي أدلى بها القادة الأمريكيون مؤخرا وصيغتها لم تكن مفهومة تماما لأنها تتعارض مع الحقائق بوضوح وقد أصيبت بقدر كبير من عدم الثقة بين البلدين.
وذكرت اللجنة انه على مدى السنوات القليلة الماضية شكلت حملة مكافحة "الإرهاب" الباكستانية حصنا ضد التوسع المحتمل لعشرات المنظمات الارهابية الموجودة حاليا في افغانستان وهي حقيقة اعترفت بها السلطات الامريكية على اعلى المستويات.
وقال المجلس ان معظم هؤلاء الارهابيين شنوا مرارا هجمات عبر الحدود ضد الباكستانيين الابرياء مع الافلات من العقاب من خلال استغلال وجود الملايين من اللاجئين الافغان في باكستان والحدود الباكستانية الافغانية سهلة الاختراق ومساحات واسعة من الاماكن غير الخاضعة للرقابة داخل افغانستان.
وسلطت اللجنة الضوء على أن باكستان خاضت الحرب ضد "الإرهاب" في المقام الأول من مواردها الخاصة وبتكلفة كبيرة على اقتصادها بل والأهم من ذلك التضحيات الكبيرة التي قدمتها باكستان بما في ذلك فقدان عشرات الآلاف من أرواح المدنيين الباكستانيين وموظفي الأمن.
وقال البيان "حتى اليوم تدعم باكستان بقوة الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة في افغانستان".
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الاقتتال الداخلي والفساد وإنتاج المخدرات وتوسع الأماكن غير الخاضعة للرقابة داخل أفغانستان التي تضم ملاذا لكثير من المنظمات الإرهابية الدولية يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا لأفغانستان وجيرانها والمنطقة بأسرها.
وأشارت اللجنة إلى أن باكستان لا يمكن أن تكون مسؤولة عن الفشل الجماعي في أفغانستان وأن إلقاء اللوم على الحلفاء لا يخدم بالتأكيد الهدف المشترك المتمثل في تحقيق سلام دائم في أفغانستان وفي المنطقة.
وقد توصل اجتماع مجلس الأمن القومي إلى توافق في الآراء بأن باكستان ستظل ملتزمة بالاضطلاع بدور بناء في عملية السلام التي تقودها أفغانستان.
واكد مجددا ان الباكستانيين قادرون على الدفاع عن بلادهم ومكافحة "الإرهاب" والعمل من اجل السلام والاستقرار الاقليميين.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف ورئيس اركان الجيش الجنرال جاويد باجوا وغيرهما من كبار القيادات السياسية والعسكرية.
جاء رد الفعل الباكستاني بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الأمريكي لباكستان بإعطاء ملاذات آمنة للارهابيين وإقامة علاقتها مع الولايات المتحدة على "لا شيء سوى الأكاذيب والخداع".
وكان الرئيس الأمريكي شن أمس الاثنين هجوما لاذعا على باكستان قائلا إن الولايات المتحدة قدمت لاسلام أباد أكثر من 33 مليار دولار مساعدات خلال ال 15 عاما الماضية دون أن تستفيد شيئا مضيفا أن باكستان "لم تقدم سوى الأكاذيب وظنوا أن قادتنا سذج".
وتابع ترامب "إنهم قدموا ملاذا آمنا إلى الإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان ولم يقدموا سوى القليل من المساعدة.. ليس أكثر".(النهاية) س ب ك / م م ج
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