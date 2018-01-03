الكويت - 2 - 1 (كونا) -- قال مدرب منتخب العراق باسم قاسم ان لاعبيه قدموا مباراة قوية امام منتخب الإمارات وكانت لهم ألافضلية نسبيا رغم خسارتهم بركلات الحظ الترجيحية وخروجهم من الدور نصف النهائي من بطولة (خليجي 23).

وأضاف قاسم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي اقيمت مساء اليوم انه اعد لاعبيه للركلات الترجيحية الا ان تسلسل تنفيذ هذه الركلات تغير بعد رفض اول لاعبين تنفيذ الركلات الترجيحية الاولى.

وأوضح ان فريقه سعى لإحراز ألاهداف الا ان التنظيم الدفاعي لمنتخب الامارات حال دون ذلك موضحا ان مسألة استمراره في قيادة المنتخب تعود للاتحاد العراقي لكرة القدم.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش