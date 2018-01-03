الكويت - 2 - 1 (كونا) -- قال مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الايطالي البرتو زاكيروني ان منتخبه حقق الاهم اليوم الثلاثاء بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح في نصف نهائي (خليجي 23).

واضاف زاكيروني في المؤتمر الصحفي عق المباراة "رغم تغيير المنتخب العراقي طريقة لعبه واعتماده على الهجوم بشكل اكبر فان لاعبي الامارات تمكنوا من التحكم بمجريات المباراة ولعبوا بتوازن كبير وخلقوا العديد من الفرص". واعرب عن سعادته بالتأهل الى المباراة النهائية وثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق لقب البطولة مشيدا باداء لاعبيه لاسيما في الشق الدفاعي.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش