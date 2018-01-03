الكويت - 2 - 1 (كونا) -- تأهل منتخبا عمان والامارات الى نهائي بطولة كأس الخليج العربي ال23 المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل وذلك بعد تخطيهما البحرين والعراق في الدور نصف النهائي من البطولة.

وصعد المنتخب العماني الى النهائي بعد فوزه على البحرين بهدف نظيف احرزه لاعب المنتخب البحريني مهدي عبدالجبار عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة ال28 من الشوط الاول.

كما تأهل منتخب الامارات الى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بفوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح وذلك بعد ان انتهى الوقت الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وكان منتخب عمان والامارات تاهلا للدور نصف النهائي من المجموعة الاولى اذ تصدر المنتخب العماني المجموعة بست نقاط بعد خسارته امام الامارات بهدف نظيف وفوزه على الكويت والسعودية فيما حل المنتخب الاماراتي ثانيا برصيد خمس نقاط جمعها من فوز على عمان وتعادلين مع السعودية والكويت.(النهاية) خ ن ش