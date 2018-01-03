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  الدفاع
(ناتو) يعلن مقتل جندي أمريكي وإصابة 4 آخرين في أفغانستان
02/01/2018 | LOC22:50
19:50 GMT 		| الأخبار العالمية
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اسلام اباد - 2 - 1 (كونا) -- اعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء مقتل جندي أمريكي واصابة أربعة آخرين خلال عملية قتالية بإقليم (ننكرهار) شرقي أفغانستان.
وأوضحت بعثة (ناتو) بالعاصمة الأفغانية كابول في بيان ان جنديين من المصابين جراء العملية التي شهدتها منطقة (اتشين) في (ننكرهار) امس الاثنين يتلقيان حاليا العلاج في منشأة طبية قريبة واصفة حالتهما بأنها "مستقرة".
ولم تكشف البعثة مزيدا من التفاصيل بشأن هوية القتيل والمصابين او طبيعة العملية العسكرية.
من جانبه قال قائد القوات الامريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون في بيان منفصل "نشعر بحزن عميق إزاء خسارة فرد منا" معربا عن تعازيه لعائلات القتيل وأصدقائه وتعاطفه مع ذوي المصابين.
يذكر ان غالبية العمليات الأمنية في أفغانستان تنفذها القوات المحلية فيما ترافق قوات أمريكية بعضها في عمليات للتدريب والمساعدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن العام الماضي استراتيجية جديدة لبلاده بشأن أفغانستان تسمح بوجود عسكري أمريكي أكبر في الدولة تسند بموجبه بصورة أساسية الى الجنود الأمريكيين مهام مكافحة "الإرهاب" وتدريب قوات الامن الأفغانية. (النهاية) س ب ك / م ع ع
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