الكويت – 2 – 1 (كونا) -– اعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء حرمان 162 حالة من أداء اختبار مواد الرياضيات وتاريخ العالم الحديث والمعاصر واللغة الانجليزية للفترة الدراسية الأولى لمرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني فيما سجل غياب 2009 طلاب وطالبات.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان عدد الطلبة المقيدين لأداء مادة الرياضيات بالقسم العلمي بلغ 21686 طالبا وطالبة خضع للاختبار 20661 منهم وسجل غياب 1025 طالبا وطالبة فيما بلغت حالات الحرمان 84 حالة.

وأوضحت ان اجمالي عدد الطلبة المقيدين لأداء اختبارات تاريخ العالم الحديث والمعاصر بالقسم الأدبي بلغ 14961 طالبا وطالبة خضع للاختبار 14054 منهم في حين بلغ عدد حالات الغياب 907 طلاب وطالبات وعدد 78 حالة حرمان اضافة الى 276 حالة غياب بأعذار طبية.

وأفادت ان إجمالي عدد المقيدين من طلبة المعهد الديني لأداء اختبار اللغة الانجليزية بلغ 1221 طالبا وطالبة خضع للاختبار 1144 منهم وسجل غياب 77 حالة و18 حالة أعذار طبية.

يذكر ان اختبارات القسم العلمي في الصف 12 تنتهي بحلول السابع من يناير الجاري في حين تنتهي اختبارات الصفين 10 و11 بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك اختبارات الصف 12 بالقسم الأدبي و12 في التعليم الديني في الثامن من الشهر نفسه. (النهاية) م ر ف / ط أ ب