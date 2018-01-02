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  اقتصاد
(بورصة الكويت) تعلن عدم اتمام بيع 11 بالمئة من أسهم (المال للاستثمار)
02/01/2018 | LOC18:16
15:16 GMT 		| أخبار الكويت
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
الكويت – 2 – 1 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت عدم اتمام اجراءات بيع عدد 12ر34 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار بسعر قدره (0432ر0 دينار كويتي) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 4ر1 مليون دينار (نحو 6ر4 مليون دولار) وذلك لعدم حضور المشتري وامتناعه عن اتمام اجراءات الصفقة في الوقت المحدد من قبل البورصة.
وأوضحت البورصة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء انها سوف تتخذ الاجراءات القانونية وفق قواعد التداول المعمول بها في هذا الصدد.
يذكر ان شركة المال للاستثمار تأسست عام 1980 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2002 ويبلغ رأسمالها 31 مليون دينار (نحو 3ر102 مليون دولار) وتمارس الشركة نشاطات الاستثمار بمختلف أنواعها. (النهاية) م ك ع / خ ع ح
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