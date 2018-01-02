الكويت - 2 - 1 (كونا) -- انتهى الشوط الاول من مباراة منتخبي عمان والبحرين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بتقدم الاحمر العماني بهدف نظيف.

وسيطر المنتخب العماني على اغلب دقائق الشوط الاول حيث استطاع احراز هدف التقدم على نظيره البحريني عند الدقيقة ال28 من كرة عرضية حولها لاعب البحرين مهدي عبدالجبار برأسه عن طريق الخطأ في مرماه. (النهاية) خ ن ش