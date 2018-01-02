بروكسل - 2 - 1 (كونا) -- اعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن "قلق وخيبة امل" ازاء انتهاكات اتفاق وقف الاعمال العدائية التي وقعتها أطراف النزاع في دولة جنوب السودان في ال 21 من ديسمبر الماضي.

وقالت كاترين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان "يجب على جميع الاطراف احترام التزامها بوقف الاعمال القتالية.. يجب وضع حد فوي لجميع اشكال القتال".

ودعا الاتحاد الأوروبي آلية الرصد في دولة جنوب السودان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات.

وجدد البيان "استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام أي أدوات ضرورية بما في ذلك العقوبات تجاه أولئك الذين يتصرفون ضد السلام ويعرقلون الحوار البناء والتسوية في جنوب السودان". (النهاية) ن خ / ط م ا