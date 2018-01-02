الكويت - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تمكن قطاع الامن العام من ضبط 650 مطلوبا جنائيا ومدنيا ومخالفا وتسجيل 53 قضية مخدرات وخمور خلال إجازة نهاية الأسبوع ومطلع السنة الميلادية الجديدة في إطار الجهود الأمنية للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع.

واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي ان نشاط قطاع الامن العام في محافظات البلاد الست أسفر عن ضبط 118 مطلوبا جنائيا ومدنيا الى جانب 90 من مخالفي قانون الإقامة و378 بدون اثبات و54 متغيبا.

واضاف البيان ان المضبوطين تمت احالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنهم مشيرا الى ضبط 53 قضية مخدرات وخمور و4 قضايا سرقات و78 عمالة سائبة و12 بائعا متجولا.

وذكر ان البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات الداخلية بلغت 2501 بلاغا لافتا الى تحرير 1363 مخالفة مرورية وحجز 50 مركبة ومعاينة 801 حادثا مروريا.

وقال ان جهود قطاع الامن العام أسفر كذلك عن إلقاء القبض على 20 مطلوبا وتحرير 49 مخالفة لاستخدام مواقف المعاقين.

وأشار الى أن المساعدات الإنسانية المقدمة خلال إجازة نهاية الأسبوع ومطلع السنة الميلادية بلغت 1075 حالة مضيفا أن عدد المشاجرات بلغت 193 مشاجرة.

وقال ان الإدارة العامة للمرور مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية والتقاطعات سجلت تحرير 11055 مخالفة مباشرة و9967 مخالفة غير مباشرة في حين تلقت الإدارة العامة المركزية للعمليات على هاتف الطوارئ 4600 بلاغا خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وبشأن المنافذ البرية اوضح البيان ان الحركة شهدت دخول وخروج 326518 (دخول 42639 وخروج 45768 موطنا ومواطنة) و(دخول 49909 وخروج 51532 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) فيما بلغت حركة (دخول من جنسيات مختلفة إلى البلاد 9040 وخروج 12087).

وأكد استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمطلوبين داعيا إلى عدم التستر على أي شخص مطلوب للعدالة تفاديا للمسائلة القانونية.(النهاية) ع ي س / ج خ