الكويت – 2 - 1 (كونا) -- بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد وانغ دي يرافقه الملحق العسكري العميد تشانغ قه المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان الشيخ ناصر صباح الاحمد اشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرة الى ان اللقاء بين الجانبين ناقش التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويره. (النهاية) ع ي س / ع ش ع