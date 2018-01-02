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  الدفاع
(يونامي) : مصرع 69 مدنيا عراقيا نتيجة العنف في ديسمبر الماضي
02/01/2018 | LOC16:56
13:56 GMT 		| الأخبار الخليجية
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بغداد - 2 - 1 (كونا) -- اعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الثلاثاء مصرع 69 مدنيا عراقيا وجرح 142 اخرين في سلسلة اعمال عنف شهدها العراق في ديسمبر الماضي.
وذكر بيان ليونامي ان بغداد كانت الاكثر تضررا بمصرع 24 شخصا واصابة 98 اخرين وتلتها محافظة صلاح الدين بسبعة قتلى و25 جريحا ثم كركوك ب 15 قتيلا وست جرحى وبقية المحافظات بنسب اقل.
وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش ان "ارقام الخسائر لديسمبر 2017 ظلت عند مستوى مماثل لشهر نوفمبر الذي سبقه وهو امر مخيب للامال" ، معربا عن الامل بتراجع اعداد الضحايا مع عودة السلام والاستقرار في العام الجديد.
وبحسب ارقام يونامي فقد شهد نوفمبر من عام 2017 مصرع 63 مدنيا عراقيا واصابة 140 اخرين.(النهاية) ع ح ه
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