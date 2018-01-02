القاهرة - 2 - 1 (كونا) -- دعت مصر اليوم الثلاثاء جميع اطراف الازمة السورية الى تحمل مسؤولياتها ودعم الوفد التفاوضي الموحد معربة عن التطلع لاحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير سامح شكري وفد أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري في اجتماع موسع يعد الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر 2017.

واكد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا "مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الاطار".

كما أشاد بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية في جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها "حيث باتت تمثل طيفا أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية" مشيرا الى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة.

وجدد شكري استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا "بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها ويلبي طموحات الشعب السوري الذي ما زال يعاني ويلات الاقتتال والدمار".

واشار البيان الى تاكيد أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية الحرص على المشاركة "تقديرا للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية".

كما أشادوا بالدور المصري "المتوازن" تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والانساني فضلا عن المساهمة في اقرار عدد من" مناطق خفض التصعيد.

وبحث الطرفان في اللقاء الذي حضره أعضاء من (مجموعة القاهرة للمعارضة السورية) مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة. (النهاية) ر غ / ع س ع