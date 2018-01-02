الكويت - 2 - 1 (كونا) -- قال نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح ان الهيئة خاطبت الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات التي تعثرت بالوفاء بأجور العمالة لتحويل رواتبهم الى حسابات العمال مباشرة من الدفعات المستحقة للشركات المخالفة.

وأكد المطوطح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء التزام الهيئة بما جاء بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذه له فضلا عن الاختصاصات التي منحها قانون إنشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 ومن ضمنها توفير الحماية الاجتماعية للعمالة.

وأوضح ان الهيئة اتخذت الاجراءات اللازمة بحق الشركات غير الملتزمة بالوفاء بأجور عمالتها من خلال ادارة علاقات العمل مبينة انه تم استقبال الشكاوى الخاصة بالرواتب والالغاء النهائي استنادا الى ما ورد بنصوص قانون العمل.

وفيما يتعلق بقرار تحويل العمالة أشار المطوطح الى انه قرار اداري يخضع لسلطة الهيئة التقديرية من واقع بحث الحالة واثبات وجود خلل في العلاقة التعاقدية لافتا الى ان الهيئة باشرت بهذا الاجراء بشأن عدد من الشركات المخالفة وتم تحويل بعض عمالتها دون الرجوع الى صاحب العمل. (النهاية) م ذ / ط أ ب