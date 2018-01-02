الرياض - 2 - 1 (كونا) -- أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء عن تقديره للإدانات الدولية لمحاولة مسلحي جماعة الحوثي استهداف مدينة الرياض انطلاقا من الأراضي اليمنية.

وأشاد خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي الرياض بإدانات عدد من رؤساء وقادة دول العالم لمحاولة مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف الرياض بصاروخ باليستي واستنكار هذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداء سافرا على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان.

من جانب آخر قالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان المجلس جدد أيضا ادانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول والانفجار الذي وقع في متجر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية والهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.

وفي الشأن المحلي وافق المجلس على مذكرتي تعاون وتفاهم مع اليابان والفلبين إضافة الى اتفاقية مع الكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي. وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اعلنت في 19 ديسمبر الماضي ان قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا اطلق من اليمن باتجاه السعودية جرى تدميره بجنوب الرياض من غير وقوع خسائر.

كما كشف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن الطيار تركي المالكي عن ان المليشيات الحوثية اطلقت 83 صاروخا باليستيا باتجاه الاراضي السعودية منذ مارس 2015. (النهاية) اد / ط م ا