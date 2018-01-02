رام الله - 2 - 1 (كونا) -- حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد اليومي على خلفية قرار الكنيست الاسرائيلي بشأن مدينة القدس الموحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية (وفا) إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحدة هو بمنزلة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

وأضاف هذا "التصويت يؤكد بوضوح ان الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

وأضاف "لا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلية ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم".

وحذر ابو ردينة من التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولات استغلال القرار الأمريكي الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء ما يتطلب تحركا عربيا واسلاميا ودوليا لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.

وبين أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر منتصف الشهر المقبل سيدرس اتخاذ كل الاجراءات لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني. (النهاية) ن ق / م م