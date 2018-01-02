عام رئيس وزراء مملكة البحرين يغادر البلاد بعد زيارة اخوية قصيرة 02/01/2018 | LOC15:30

12:30 GMT | الأخبار العالمية صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أثناء مغادرته البلاد الكويت - 2 - 1 (كونا) -- غادر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم بعد زيارة أخوية قصيرة.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وعدد من الشيوخ والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. (النهاية) ع ش ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أثناء مغادرته البلاد