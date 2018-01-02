بغداد - 2 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء القضاء على 15 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ان عناصر الشرطة الاتحادية وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة نجحت بنصب كمين لعناصر التنظيم ما ادى الى قتل 15 منهم في اثناء تنقلهم على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا.

واوضح البيان ان عناصر (داعش) كانوا يتحركون وبحوزتهم اسلحة متوسطة واحزمة ناسفة وجرى استهدافهم بعد مراقبة استمرت ايام باستخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة.

وكانت القوات العراقية اعلنت نهاية العام الماضي طرد تنظيم (داعش) من آخر مواقعه في البلاد مؤكدة بذلك فرض سيطرتها على الحدود العراقية السورية المشتركة. (النهاية) ع ح ه / ع س ع