رام الله - 2 - 1 (كونا) -- اكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار اليوم الثلاثاء دعوة حركة حماس لحضور دورة المجلس المركزي الفلسطيني التي ستبحث قضية القدس منتصف الشهر الحالي.

وأضاف مسمار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية أن الدعوات ستوجه اعتبار من اليوم الثلاثاء إلى كل الجهات المختصة وأعضاء المركزي والفصائل بما فيها حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) لحضور الدورة المقررة في 14 يناير الجاري في رام الله.

وبين مسمار أن الدعوة لحركة حماس كانت قد وجهت شفويا لكنها ستوجه بشكل رسمي بانتظار الرد وتشكيل وفد للمشاركة في دورة المجلس المركزي موضحا "أن لهم الحرية في اختيار الشكل الذين يريدون المشاركة به".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن في وقت سابق أن المجلس المركزي سيجتمع في يناير الجاري في جلسة طارئة لمناقشة قضايا استراتيجية تهم مصير الشعب وقضيته واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على القدس وحماية الحقوق الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في تصريح صحفي إن دورة المجلس المركزي ستعقد تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين).

وأكد الزعنون أهمية الدورة المقبلة للمجلس المركزي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية لا سيما بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني اينما وجد وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتشكل المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1973 لمساعدة اللجنة التنفيذية للمنظمة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطور القضية الفلسطينية. (النهاية) ن ق / ط م ا