 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
02 يناير 2018 04:47 م
15 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الرئاسة الفلسطينية تحمل اسرائيل مسؤولية التصعيد اليوم بالاراضي الفلسطينية      روسيا تدعو واشنطن وبيونغ يانغ الى استئناف الحوار      تركيا تعرب عن قلقها ازاء الاحداث الاخيرة في ايران      رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة يصل إلى البلاد في زيارة أخوية      المقاتلات الإسرائيلية تقصف موقعا عسكريا تابعا لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الثلاثاء حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش
02/01/2018 | LOC14:58
11:58 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط

 الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يؤكد مشاركة ممثلي الدول الخليجية الست على مستوى الرؤساء لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي ستستضيفه الكويت يوم الاثنين المقبل.
 رام الله - وسائل اعلام اسرائيلية تقول ان الكنيست الإسرائيلي (برلمان) صادق على قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة والذي ينص على عدم نقل أي جزء من المدينة في أي تسوية مع الفلسطينيين الا بموافقة 80 عضوا.
 غزة - وسائل اعلام فلسطينية تعلن ان المقاتلات الحربية الاسرائيلية قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة.
 طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن مقتل احد افراد الحرس الثوري خلال احداث الشغب في مدينة نجف اباد بمحافظة اصفهان.
 باريس - السلطات الفرنسية تقول ان اكثر من ألف سيارة احرقت خلال اعمال شغب شهدتها البلاد ليلة رأس السنة الميلادية بينما اعتقلت الشرطة نحو 500 مشتبه به.
 القاهرة - مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري يقول ان مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضي وستلتزم بسداد اكثر من 12 مليار دولار خلال العام الحالي.
 طوكيو - وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تقول ان كوريا الجنوبية اقترحت عقد محادثات عالية المستوى مع كوريا الشمالية الاسبوع القادم حول مشاركتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي ستعقد في بيونغ تشانغ. (النهاية) ط م ا
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   (خليجي 23).. عمان يواجه البحرين والإمارات يقابل العراق في نصف النهائي اليوم
2.   صورة اليوم
3.   الشيخ مبارك الدعيج يؤكد خلال استقباله سفير الكويت لدى رومانيا دعم الجهود الدبلوماسية الكويتية
4.   الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 301ر0 واليورو يرتفع إلى 362ر0
5.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
6.   الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2018
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS