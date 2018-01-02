الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الثلاثاء حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش 02/01/2018 | LOC14:58

11:58 GMT | أخبار الكويت الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يؤكد مشاركة ممثلي الدول الخليجية الست على مستوى الرؤساء لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي ستستضيفه الكويت يوم الاثنين المقبل.

رام الله - وسائل اعلام اسرائيلية تقول ان الكنيست الإسرائيلي (برلمان) صادق على قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة والذي ينص على عدم نقل أي جزء من المدينة في أي تسوية مع الفلسطينيين الا بموافقة 80 عضوا.

غزة - وسائل اعلام فلسطينية تعلن ان المقاتلات الحربية الاسرائيلية قصفت موقعا عسكريا تابعا لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة.

طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن مقتل احد افراد الحرس الثوري خلال احداث الشغب في مدينة نجف اباد بمحافظة اصفهان.

باريس - السلطات الفرنسية تقول ان اكثر من ألف سيارة احرقت خلال اعمال شغب شهدتها البلاد ليلة رأس السنة الميلادية بينما اعتقلت الشرطة نحو 500 مشتبه به.

القاهرة - مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري يقول ان مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضي وستلتزم بسداد اكثر من 12 مليار دولار خلال العام الحالي.

طوكيو - وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تقول ان كوريا الجنوبية اقترحت عقد محادثات عالية المستوى مع كوريا الشمالية الاسبوع القادم حول مشاركتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي ستعقد في بيونغ تشانغ. (النهاية) ط م ا إطبع أرسل حفظ Share مشاركة