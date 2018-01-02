رام الله - 2 - 1 (كونا) -- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان صحفي ان قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين في مدينة الخليل وثلاثة آخرين في القدس .

واوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا مواطنين اثنين في بيت لحم وثلاثة آخرين من نابلس وقلقيلية ومخيم جنين.

واشار نادي الأسير ومقره الرئيسي مدينة رام الله الى اعتقال القوات الاسرائيلية اعتقلت منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي أكثر من 700 فلسطيني من 190 طفلا و15 امرأة وثلاثة جرحى. (النهاية) ن ق / ع س ع